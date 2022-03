Prix de l'énergie - Touring se félicite de la réduction des droits d'accises sur les carburants

Les prix des carburants restent cependant élevés et les coûts énergétiques pèsent sur le budget familial et ce même avec la réduction temporaire des droits d'accises, poursuit Touring, qui avait lancé mi-février une pétition demandant la réintroduction du système de cliquet inversé.

Touring encourage par ailleurs les usagers de la route à adopter une conduite économique et anticipée, à maintenir le véhicule dans un état optimal mais aussi à éviter les déplacements inutiles et à utiliser des alternatives de transport dès que c'est possible.