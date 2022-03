Invasion de l'Ukraine - L'Ukraine prévoit une réduction "d'un tiers à la moitié" de son PIB

"Sur la base d'une autre estimation, il s'agirait d'environ 500 milliards de dollars américains", a-t-il déclaré, sans donner plus de détails. "Le montant exact, nous ne pourrons le calculer qu'après la guerre."

"Les conséquences négatives de la guerre seront énormes", a déclaré M. Martchenko. Les régions où les combats font rage - Kharkiv, Kiev et Marioupol - sont économiquement importantes pour le pays. "Des chaînes logistiques ont été complètement interrompues, beaucoup d'entreprises ont été détruites ou ne peuvent pas travailler, et de nombreux travailleurs sont partis", a déclaré le ministre.

Le Fonds monétaire international (FMI) avait déjà annoncé la couleur lundi: "A minima", le PIB ukrainien va se contracter d'environ 10% en 2022 en prenant l'hypothèse d'une "résolution rapide" du conflit et grâce à l'aide internationale "substantielle", annonçait-il. Et, si le conflit venait à s'enliser, le PIB ukrainien pourrait plonger de 25 à 35%, bien plus que la contraction de 10% enregistrée en 2015 dans le contexte de la guerre en Crimée, ajoutait l'institution.