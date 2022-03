Macron propose d’accorder l’asile à la journaliste russe qui a protesté contre la guerre en Ukraine

Ce qu’il s’est passé

Une femme est apparue derrière le présentateur de Vremja avec une affiche appelant les téléspectateurs à arrêter la guerre et à « ne pas croire la propagande ». « Ils vous mentent », était-il aussi écrit. Le texte, signé « Les Russes contre la guerre », était rédigé en russe et en anglais. La femme a ensuite encore crié plusieurs fois distinctement « non à la guerre ».