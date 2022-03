Pénurie de puces électroniques - Intel annonce un plan d'investissement massif en Europe

Le programme comprend 17 milliards d'euros pour installer un site de pointe en Allemagne, à Magdebourg (nord-est), mais aussi la création d'un centre de recherche et développement et de conception en France et des investissements en Irlande, en Italie, en Pologne, en Espagne, dans le but de créer "un écosystème de puces européen", a précisé le groupe dans un communiqué.

Le détail de ces annonces était très attendu dans l'UE qui cherche à accroître la souveraineté du continent pour la production de ces composants essentiels pour un grand nombre de secteurs et dont l'offre, dominée par les fabricants asiatiques, est insuffisante.