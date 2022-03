Les exportations belges dopées par les ventes de vaccins

Les exportations ont rebondi de 25,6%, à 464,3 milliards d'euros, alors que les importations ont augmenté plus encore, de 29,3%, à 450 milliards d'euros. "Outre la reprise économique qui a suivi la récession de 2020 - durant laquelle les exportations s'étaient repliées de 7,4% et les importations de 9% -, les principaux facteurs sous-jacents à ces évolutions sont le dynamisme du commerce de produits chimiques et pharmaceutiques, et plus particulièrement des vaccins contre le Covid-19, ainsi que les hausses de prix d'une série de matières premières comme les combustibles minéraux ou les métaux communs", souligne la BNB.

Les exportations de produits chimiques et pharmaceutiques ont bondi de plus de 9%, pour atteindre une valeur de 136,7 milliards d'euros.