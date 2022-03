«Imagine demain le monde» se rêve en coopérative

Le magazine indépendant, qui a fêté ses 25 ans, sort son 149e numéro et envisage son avenir en mode coopératif.

Après avoir pour la seconde fois mis les projecteurs sur les coûts cachés de l’aéroport de Liège, au travers d’une large enquête parue dans son premier numéro de l’année 2022, Imagine Demain le monde reprend son bâton de pèlerin plus classique. Dans son dernier numéro paru ce lundi, le magazine cible cette fois l’impact du dérèglement climatique sur la santé publique, avec un œil vers les sinistrés de la région de la Vesdre, premières victimes des inondations de l’été dernier. Non que l’enquête sur l’aéroport liégeois l’ait fait déroger de sa ligne : l’investigation fait partie des fondamentaux du bimestriel fondé en 1996, qui se veut le magazine des mutations. Celles en cours, celles à venir, celles qu’on fantasme et celles qu’on s’insuffle à soi-même.