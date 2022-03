Privé de ses supporters, Chelsea demande que son match de Coupe d’Angleterre à Middlesbrough se joue sans public

Les Blues sont autorisés à continuer à jouer sous une licence spéciale et, en raison des sanctions frappant son propriétaire, l’oligarque russe Roman Abramovitch, ne peuvent vendre des tickets de match à ses supporters. Seuls les abonnés peuvent encore suivre les rencontres en Premier League, un privilège qui ne vaut pas pour la Coupe d’Angleterre.

Devant le refus de sa fédération d’autoriser encore la vente de tickets à ses supporters, Chelsea a demandé alors qu’il n’y ait pas non plus de spectateurs pour Middlesbrough.

« Il est important que le match ait lieu, et bien que ce soit avec une extrême réticence, nous avons demandé que la rencontre se joue à huis clos pour des questions d’équité sportive. Chelsea reconnaît que cela aurait un impact énorme sur Middlesbrough et ses supporters ainsi que pour nos supporters qui ont pu acheter, en nombre limité, des tickets avant que la restriction nous soit imposées, mais nous pensons que c’est la manière la plus juste de procéder dans les circonstances actuelles », a posté Chelsea.