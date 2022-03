Coronavirus: presque tous les indicateurs en hausse

Entre le 5 et le 11 mars, 7.936 nouvelles contaminations par le Sars-CoV-2 ont été dépistées en moyenne par jour, soit une augmentation de 31 % par rapport à la semaine précédente. Le nombre de tests ayant augmenté à un rythme moins soutenu, le taux de positivité est en hausse et s’affiche à 24,6 %.

C’est en Flandre que le nombre de contaminations est le plus élevé, avec un taux de positivité supérieur à 20 % dans les cinq provinces. Dans le Limbourg et à Anvers, ce taux dépasse les 30 %, avec respectivement 32,2 et 31,7 %. C’est la Flandre-Occidentale qui s’en sort le mieux, avec 24,2 % de tests positifs. En Wallonie, seule la province de Luxembourg se situe au-dessus de 20 % (22,9 %). C’est la province de Hainaut qui compte le taux le plus bas en Wallonie (14,8 %). A Bruxelles, le nombre de tests positifs s’élève à 14,4 %.

Toujours du 5 au 11 mars, un peu moins de 20 personnes sont décédées par jour en moyenne des suites du virus (-1 %). Au total, 30.445 personnes sont décédées du covid en Belgique depuis le début de la pandémie.

Le taux de reproduction du virus (Rt) basé sur les hospitalisations s’établit à 1,05. Lorsqu’il est supérieur à 1, cet indicateur signifie que l’épidémie tend à progresser.

L’incidence, qui renseigne le nombre de cas pour 100.000 habitants sur 14 jours, atteint 851.