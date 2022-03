Le fonds souverain norvégien dans l'impossibilité de se défaire de ses actifs russes

Le fonds détenait quelque 27,4 milliards de couronnes (environ 2,7 milliards d'euros) en actifs russes, soit 0,2% de son portefeuille total, à la fin de l'année, principalement dans des valeurs énergétiques (Gazprom, Lukoil...). Il estime désormais que ces participations ne valent quasiment plus rien.

Fin février, le gouvernement avait demandé à la Banque de Norvège, chargée de gérer le fonds qui pèse plus de 1.140 milliards d'euros, de lui soumettre d'ici au 15 mars un plan de désengagement de Russie, en réponse à l'invasion de l'Ukraine.

"Du fait de la fermeture des marchés et des vastes sanctions (visant les oligarques russes, NDLR), il n'est pas possible de commencer à vendre maintenant", font valoir le patron du fonds Nicolai Tangen et la gouverneure par intérim de la Banque de Norvège Ida Wolden Bache mardi dans une lettre au ministère des Finances.

La Bourse de Moscou est maintenue fermée depuis le 28 février pour éviter le crash attendu des suites de l'offensive russe en Ukraine.

De plus, les sanctions occidentales adoptées en riposte à cette invasion frappent un certain nombre d'oligarques qui auraient fait figure de repreneurs potentiels des actifs.

Dans leur lettre, M. Tangen et Mme Wolden Bache indiquent qu'ils fourniront des recommandations sur le sort des actifs russes, actuellement gelés, "quand les marchés fonctionneront plus normalement". "La vente devra se faire sur une longue durée", ajoutent-ils.