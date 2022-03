Juicy, «Mobile»

Ça commence par une berceuse (« Fall A Sleep ») puis ça plonge dans un monde qui peut se montrer angoissant. Juicy, sur ce premier album, ne s’est rien refusé. Les beats et l’autotune croisent les arrangements pour grand orchestre signés Jean-Marie Rens, le papa de Julie. Il y a des mélodies, des beats électro, du rap, du R’n’B et des cordes dans cette bouffée d’une belle fraîcheur. La voix des deux chanteuses est sans cesse secouée, que ce soit sur le plus hard « Bug In » ou les plus rap « Treffles » et « Common Future ». Ce bel éclectisme ne nous perd pas en route, il nous convainc au contraire que Juicy a plus d’un tour dans son sac.

Capitane Records.