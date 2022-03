Juicy, le duo hypermobile

C’est en 2018, au travers d’un premier EP, Cast a Spell, ou de concerts comme celui donné à Couleur Café, que l’on découvre le duo bruxellois Juicy formé par Sasha Vovk (un nom d’origine ukrainienne !) et Julie Rens, la fille du professeur et compositeur classique Jean-Marie Rens. Elles se sont rencontrées au Conservatoire de Bruxelles, dans la section chant jazz avec David Linx comme professeur. Pour commencer, elles forment avec le contrebassiste et chanteur François Vaiana un trio à trois voix pour reprendre des chants gospel. « C’était le début, oui », nous ont avoué Sasha et Julie. «