Le cycliste belge Cédric Baekeland meurt des suites d’une crise cardiaque

Triste nouvelle en provenance de Majorque où il s’entraînait avec quelques équipiers de la formation Body & Bike-BMB Boekhouding : le cycliste Cédric Baekeland est décédé des suites d’une crise cardiaque. Ce Belge était âgé de 28 ans.

Sur son CV, on peut voir qu’il a disputé les trois dernières saisons sous les couleurs de Dovy Keukens-FCC. Nos confrères de Direct Vélo ont quant à eux recensé ses plus beaux résultats, à savoir une 2e place en 2019 dans une course régionale à Beselare-Zonnebeke ainsi qu’une 29e position au Championnat de Belgique contre-la-montre Élites sans contrat en 2021.