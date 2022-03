Gaillard & Claude et Aline Bouvy: doubles sens et détournement du réel

Surprises, humour, poésie et sexualité dans la double exposition du Mac’s avec l’univers étrange et un peu psychédélique de Gaillard & Claude et les vagabondages transgressifs d’Aline Bouvy.

Vous qui entrez ici, abandonnez idées toutes faites et préjugés. Dans le parcours du Mac’s, où se succèdent le duo Gaillard & Claude et Aline Bouvy, on va de surprise en surprise, même lorsqu’on croit que tout est terminé. Dès la première salle, on trouve de quoi s’interroger. Dans de grands cadres sous verre, des comprimés géants de paracétamol accompagnent des images aux allures de délire psychédélique. Ces feuilles de papier marbré, réalisées chacune à la main par Gaillard & Claude en les passant sur des pigments colorés flottant à la surface de l’eau, rappellent les voyages hallucinogènes des années 70. Associées à ces comprimés démesurés, elles deviennent comme une évocation de cette société devant recourir à toutes sortes de pilules et remèdes pour soigner sa gueule de bois généralisée. On retrouve le même type de motifs dans la petite salle en sous-sol mais, cette fois, imprimés sur des survêtements de sport.