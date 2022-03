Eden Hazard n’a pas quitté le banc depuis 4 matches: une première depuis 14 ans

On pensait la situation figée, définitive, celle d’un Hazard sur le banc qui rentre en cours de jeu pour jouer des poussières, 2 minutes par ci, 4 minutes par-là, mais celle-ci s’est encore empirée : désormais, il ne joue plus du tout avec le Real ! Pour retrouver une trace du Diable rouge sur un terrain de football, il faut remonter au 19 février dernier, il avait joué 5 minutes en fin de match face à Alavès. Depuis, Carlo Ancelotti ne l’a plus utilisé une seule fois. Sur le banc contre le Rayo Vallecano, la Sociedad, le PSG et, donc, Majorque, l’ancien joueur de Chelsea vit une période très, très compliquée.

Quatre matches de suite sans quitter le banc, il n’avait plus connu ça depuis 14 ans, lorsqu’il découvrait le football de haut niveau à Lille… À l’époque, après quelques apparitions comme remplaçant lors de la saison 2007-2008, il avait vécu les quatre premières rencontres de l’exercice suivant depuis le banc. Seulement âgé de 17 ans, le contexte était alors totalement différent, il n’était qu’un espoir et avait tout à prouver, contrairement à ce qu’il vit aujourd’hui dans la capitale espagnole. S’il n’a jamais vraiment fait partie des plans du coach italien, on a l’impression qu’Eden ne figure même plus dans l’effectif madrilène. Au total, il n’a été titulaire qu’à 9 reprises cette saison ; la dernière fois, c’était le 23 janvier dernier face à Elche. Son bilan est maigre : 877 minutes de jeu pour 1 but et 2 passes décisives.