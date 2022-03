Immobilier neuf: l’arbre du succès qui cache la forêt de difficultés

La construction de maisons et d’appartements neufs se porte comme un charme en Belgique. Mais des difficultés existent, et elles sont nombreuses.

L’immobilier neuf en Belgique se porte bien, merci pour lui. C’est ce qui ressort de tous les chiffres qu’il est possible de consulter sur le secteur. Une constatation que l’on peut faire également sur le terrain, où l’on peut voir des grues s’activer sur des chantiers aux quatre coins des villes principales du pays.

Demandez aux dirigeants de Matexi et de Thomas & Piron, les deux plus gros producteurs de logements en Belgique, ce qu’ils pensent de l’immobilier neuf. Ils se frottent les mains. Matexi a réalisé un chiffre d’affaires record de 447 millions d’euros en 2021, en hausse de 10 % par rapport à 2020. Le groupe Thomas & Piron a quant à lui atteint les 629 millions de chiffre d’affaires en 2020 (+8,4 % par rapport à 2019). Ensemble, ils livrent annuellement quelque 1.000 maisons et 2.000 appartements sur le marché belge.

Mais cette abondance cache des difficultés. Sinon, ce serait trop simple…