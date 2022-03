Achat immobilier sur plan: incontournable et souvent avantageux

Aujourd’hui, pour acquérir les meilleures unités dans un projet neuf, il est presque obligatoire de passer par l’achat sur plan. Certains acheteurs ont cependant encore du mal à franchir le pas, et ce, malgré les outils de projection toujours plus nombreux.

Acheter un bien immobilier sur base d’un cahier de charges, de quelques visuels et d’une localisation, cela peut faire peur, mais c’est presque devenu obligatoire pour obtenir la maison ou l’appartement neuf de son choix. Les constructions neuves connaissent un tel succès ces dernières années qu’une fois le bâtiment sorti de terre, il est généralement entièrement vendu ou n’offre plus que quelques unités, souvent les moins avantageuses en termes de prix et de caractéristiques.