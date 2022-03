Baptême de l’art: un festin de pantins

Guignol. Polichinelle, Pinocchio, Les Muppets, Elmo, Tatayet, Pollux et Zébulon, Bébé Antoine et la clique de Bonne nuit les petits ou, plus récemment, Monsieur Jack et tous les fabuleux personnages des films en stop-motion de Tim Burton : allez, il y en a bien une qui vous plaît, qui vous émeut, qui vous fait rire. Personne n’est insensible aux marionnettes.

Partant de ce constat, l’Unima – Union Internationale de la Marionnette – a choisi en 2003 une date annuelle pour célébrer dans le monde entier cette petite merveille à fils, à gaine, à tringle ou à tige : le 21 mars. Une journée pour promouvoir un art présent dans absolument toutes les cultures, véritable moyen d’éducation éthique et esthétique, pour en protéger le savoir-faire et l’ouvrir aux nouvelles techniques.