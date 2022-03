Le Marché international des professionnels de l’immobilier s’est ouvert, à Cannes: le temps des retrouvailles

Le Mipim a ouvert ses portes après trois années d’absence et sans la participation de la Russie. Les organisateurs attendent plus de 20.000 personnes, ce qui serait un bon salon au vu des circonstances.

Mars 2019. C’est la date du dernier Mipim organisé à Cannes. Trois ans plus tard, les professionnels de l’immobilier international se sont rendus à la grand-messe cannoise pour des retrouvailles tant attendues. Les organisateurs de Reed Midem, devenu RX France suite à la pandémie, annoncent plus de 20.000 visiteurs. Un Mipim normal en réunissait plus de 30.000.

En guise de présentation de l’événement, Ronan Vaspart, le directeur, annonçait la présence sur la Croisette de représentants de plus de 75 pays avec, comme top 3, la France, qui représente un quart des participants, la Grande-Bretagne, avec un focus particulier sur le premier Mipim post-Brexit, et l’Allemagne. Il a ensuite énuméré d’autres grandes nations représentées, comme les Etats-Unis, le Canada, l’Egypte et une partie du Moyen-Orient, dont l’Arabie saoudite.