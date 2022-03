Prix de l'énergie - Pour la FGTB, les mesures gouvernementales ne vont pas assez loin

La FGTB salue la réduction de la TVA sur l'électricité et le gaz et la prolongation du tarif social élargi, ainsi que la diminution des accises, mais regrette que ces mesures ne soient que temporaires. Le syndicat socialiste veut en effet une approche "plus structurelle" passant par une correction des prix, notamment par le biais d'un système de cliquet inversé systématique, sur les prix de l'énergie et des carburants, ou par l'inclusion du carburant dans l'indice des prix utilisé pour indexer les salaires et les avantages sociaux.