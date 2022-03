«The story of my wife»: trouver un sens à sa vie

S’inspirant d’un roman de Milán Füst conçu comme un long monologue intérieur, la réalisatrice hongroise Ildiko Enyedi (Caméra d’or en 1989 pour Mon XXe siècle) filme les face-à-face récurrents entre un capitaine au long cours et sa jeune femme française qu’il essaie de comprendre et, à travers elle, essaie de comprendre la vie. Tout commence par un pari, celui du capitaine Jakob affirmant épouser la première femme qui passerait la porte du café pour rompre ses tourments et c’est la belle Lizzy. Cette jolie mondaine, pas née de la dernière pluie, accepte cette drôle de proposition et devient femme de marin. Fin de la solitude pour le capitaine Jakob mais début d’autres tourments comme la jalousie, la peur de perdre. Où est la vérité des choses ?