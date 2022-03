Contre le cancer: l’immunothérapie, une révolution thérapeutique en marche

Et si notre propre corps était à même de combattre le cancer qui le ronge ? Depuis une dizaine d’années, l’immunothérapie repose sur ce principe : réarmer le système immunitaire pour attaquer la tumeur et, à terme, l’éradiquer ou à tout le moins supprimer sa croissance. Contrairement à la chimiothérapie et à la radiothérapie (mais parfois utilisé en complément), le traitement ne cible donc pas directement les cellules cancéreuses mais stimule les lymphocytes T (LT), des globules blancs dits « tueurs » (ou cytotoxiques), capables d’éliminer les cellules cancéreuses.