Adèle Exarchopoulos à propos de «Rien à foutre»: «C’est un film sur ma génération»

Depuis le sulfureux La vie d’Adèle, de Abdellatif Kechiche, qui lui valut, avec Léa Seydoux la Palme d’or en 2013, ainsi que le César du meilleur espoir et le Prix Romy-Schneider en 2014, Adèle Exarchopoulos connaît une ascension fulgurante et enchaîne des rôles très différents, passant de l’univers de Sean Penn (The last Face) à celui de Quentin Dupieux (Mandibules), d’Arnaud des Pallières (Orpheline) à Cédric Jimenez (Bac nord). Sophistiquée ou naturelle, capable de partir en vrille en une fraction de seconde, la jeune actrice ne semble avoir peur de rien, surtout pas de son image qu’elle met au service du personnage.

Quelle fut la préparation pour être crédible en hôtesse de l’air ?