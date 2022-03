Monte-Carlo: pour la première fois depuis 2014, David Goffin devra passer par les qualifs

Le tournoi de Monte-Carlo 2022 a tenu sa conférence de presse ce mardi. Avec une bonne nouvelle, les retours annoncés de Djokovic et de Wawrinka. Et une mauvaise, David Goffin devra passer par les qualifs, comme en… 2014.

Ce qui veut dire que Novak Djokovic fera son grand retour (plus de pass vaccinal exigé), en même temps que Stan Wawrinka (wild card pour le 233e mondial), à l’infirmerie à cause de son pied gauche depuis un an ! Jo-Wilfried Tsonga (215e) est l’autre bénéficiaire au niveau des invitations, pour l’instant.

Reste deux wild-cards à distribuer. On parle de Richard Gasquet (ou d’un autre Français), plus une autre surprise, mais à l’heure actuelle, pas de David Goffin. Ce dernier, 71e mondial, devra donc passer par les qualifs, alors qu’il a les points du quart de finale de l’an dernier à défendre ! La dernière fois que le Liégeois avait dû passer par les qualifs remonte à Winston Salem, en août 2014, et aussi à Monte-Carlo, la même année. Et il s’en était sorti ! Avec ce classement, David Goffin va devoir de toute façon reprendre ses bases puisque, déjà la semaine prochaine, il disputera le Challenger de Phoenix, passage qu’il avait déjà emprunté pour se refaire une santé en 2019.