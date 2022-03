A presque 160 ans, Solvay va se dédoubler

Le groupe belge veut séparer ses activités dans la chimie de base et dans la chimie de spécialité et créer deux sociétés distinctes

Petite révolution chez Solvay, l’un des plus vieilles (159 ans) et des plus emblématiques entreprises du capitalisme belge. Le groupe chimique va se dédoubler. Il a annoncé ce mardi sa volonté de se scinder en deux entités indépendantes cotées en bourse dans le but de « libérer son plein potentiel ». La réalisation de cette opération, qui doit encore passer le filtre de différentes approbations, est prévue pour le second semestre 2023.

Une entité, baptisée provisoirement EssentialCo, regroupera toutes les activités de chimie de base dont le produit historique de Solvay – le carbonate de soude, pour lequel il est numéro un mondial – mais aussi le peroxyde, la silice… Il s’agit d’activités à faible marge et croissance mais qui génèrent d’importantes quantités de cash et nécessitent une grande efficacité opérationnelle. On parle de 45 sites dans le monde et d’un chiffre d’affaires global de 4,1 milliards d’euros.