Streaming, la révolution inachevée

Le streaming a sauvé l’industrie du disque, mais pas les artistes. A l’origine, pourtant, tous devaient profiter de ce système permettant d’avoir accès, en toute légalité, à toute la musique du monde. C’était le principe de « la longue traîne » qui théorisait que chaque artiste, du moment qu’il était écouté, allait pouvoir exister. Mais cela ne s’est jamais vérifié.

Au contraire, quinze ans après la naissance de Deezer et Spotify, on assiste à une concentration des écoutes qui a agrandi l’écart déjà béant entre les stars et la marge. Un chiffre pour bien comprendre : 1 % des artistes les plus populaires compte pour 80 % du nombre total des écoutes. Tel est le fond du problème du streaming : il exacerbe les inégalités entre le mainstream et les niches musicales.