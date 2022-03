Nuisances autour de l’aéroport de Zaventem: le médiateur fédéral avance trente solutions

Agir pour diminuer les nuisances subies par les riverains de l’aéroport de Zaventem, c’est possible dès à présent. Voici une liste de 30 mesures qui peuvent être prises immédiatement. C’est, en substance, le cadeau que le médiateur fédéral pour le transport aérien veut présenter pour célébrer le 20e anniversaire de sa fonction. « Des solutions durables, équitables et respectables » poursuit Philippe Touwaide. Fort d’une longue expérience et de la somme des 14 millions de plaintes de riverains déposées depuis son entrée en fonction en 2002, Philippe Touwaide rappelle avant tout qu’à la base, il est juriste et que la « simple » application du droit et des décisions de justice apporterait un soulagement à une bonne partie des riverains de l’aéroport national. Encore faut-il vouloir le respecter. Ce dont il doute dans le chef de l’aéroport, des ministres en charge du dossier, y compris l’actuel, et de l’administration (direction générale du transport aérien). Les règles ont là, il suffit de les appliquer, plaide-t-il.