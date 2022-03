Osaka, Azarenka et Zanevska… Larmes fatales à Indian Wells

Osaka, Azarenka et Zanevska ont toutes quitté Indian Wells en pleurs. Le contexte actuel, après deux années de pandémie, fragilise sérieusement le mental des joueuses.

On s’était habitué aux carrures des Williams, Clijsters, Mauresmo ou Sharapova, voire à la malice d’une Henin, des joueuses capables de bousculer tout sur leur passage, sans vergogne apparente.

On doit s’inquiéter, aujourd’hui, pour la fragilité mentale affichée par des joueuses, il est vrai, soumises à rude épreuve dans un contexte anxiogène particulièrement lourd. Il y a eu ces deux années de pandémie et voici, aujourd’hui, le terrible conflit en Ukraine. Placez tout ça à une époque où les réseaux sociaux peuvent aussi être très destructeurs et vous avez, sans mauvais jeu de mot, un cocktail explosif.