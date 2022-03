Animation: des femmes, des héroïnes et des féministes

Le forum européen des coproductions de films d’animation, rendez-vous annuel incontournable du secteur, a permis cette fois de découvrir 57 projets de longs-métrages issus de 19 pays du Vieux Continent, pour un budget total de 266,3 millions d’euros et représentant 77 heures de films. Le Cartoon Movie est aussi une manière de voir comment se porte « notre » industrie de l’animation : elle va bien, merci pour elle ! Il en est certainement ainsi de l’animation pour ados et adultes. Le nombre de projets ciblant ce public précis va croissant et cette tendance se confirme au fil des éditions : 37 % des projets présentés cette année, pour 27 % en 2021, 21 % en 2020 et 19 % en 2019. Fait notable : ils intéressent désormais des acheteurs en plus grand nombre également.