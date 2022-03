L’histoire d’amour entre la Belgique et les Stones a commencé le 18 octobre 1964. Le premier concert belge de la formation anglaise devait avoir lieu à l’Ancienne Belgique mais est annulé suite à un concert chahuté en Hollande. En 1964, il est encore mal vu d’aimer les Stones. Les tournées sont chaudes et, parfois, on n’est pas loin de l’émeute. Les producteurs de l’émission « Tienerklanken » de la BRT (aujourd’hui VRT) font le forcing pour récupérer cette date du 18 octobre et proposent un concert filmé au Théâtre américain du Heysel. Le groupe accepte : il s’agit là du premier concert (privé) des Stones en Belgique. Ce concert est diffusé le 16 novembre à la télé. Daniel Gardin, grand collectionneur, archiviste et ami belge des Stones, l’évoque des années plus tard : «