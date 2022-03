Invasion de l'Ukraine - Manifestation des syndicats à Bruxelles en solidarité avec l'Ukraine

De multiples pancartes bleues et jaunes affichaient des messages comme "Bienvenue aux réfugiés", "Russie hors de l'Ukraine", "Solidarité avec les réfugiés" et "Stop à la guerre, Syndicats pour la paix". Une fanfare était présente. Des discours ont été prononcés.

"L'Union européenne ne fait pas assez", a défendu Luca Visentini, secrétaire général de la CES. "Des syndicats du monde entier défendent la paix et la démocratie. Nous voulons que cette horrible guerre cesse immédiatement. Ce n'est pas assez de voir quelques dirigeants décrocher le téléphone pour appeler Vladimir Poutine. C'est important, mais nous voulons une action diplomatique plus forte et plus ambitieuse pour demander un cessez-le-feu et débuter de réelles négociations pour la paix".