Le premier concert officiel, public, des Rolling Stones a lieu le 27 mars 1966. Il n’est pas complet. C’est feu le Palais des sports de Schaerbeek qui les accueille. Le public est aussi nerveux que le service d’ordre, vite débordé, mais le concert ne se passe finalement pas trop mal. Encore fallait-il entendre la musique… « J’étais encore en pension, se souvient Gardin. Je n’ai pas vu ce concert, qui n’était d’ailleurs pas complet. Le groupe n’a jamais été un gros vendeur d’albums. Et puis, ce n’était pas important d’être là. Il ne faut pas oublier qu’en ce temps-là, on n’entendait rien tellement la sono était misérable et les cris du public assourdissants. Les concerts, à l’époque, c’était à la radio qu’on les écoutait. C’était ça l’important. »