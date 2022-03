Procès des attentats de Paris: comment Salah Abdeslam balade les assises

Devant la cour d’assises spécialement composée de Paris, il avait déjà manié l’esquive. Laissant entendre, le mois dernier, qu’il avait renoncé à actionner, dans la nuit du 13 novembre 2015, la ceinture d’explosifs qui a été retrouvée défectueuse dans une poubelle de Montrouge, en banlieue de la capitale.

Pour son nouvel interrogatoire, consacré ce mardi à la logistique préparatoire des attentats qui ont fait 130 morts à Paris et Saint-Denis, Salah Abdeslam a usé et abusé de la morgue, voire de l’outrage. S’il parle, alors qu’il était resté mutique durant l’instruction, le dernier membre encore en vie des trois commandos qui ont ensanglanté la France ne consent à livrer que très peu de chose. Six ans après, il n’a plus de souvenirs précis, prétend-il. Aux questions les plus embarrassantes, il oppose parfois un définitif : « no comment ! ».