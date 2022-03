Assises de Liège: Luca Pianta bénéficie du sursis, 15 ans d’emprisonnement pour le mineur

Les deux jeunes gens avaient pénétré, en compagnie de trois complices le 23 février 2016 en fin de journée, au domicile de Jean Driesmans, 80 ans, un marchand de glace à la retraite, récemment devenu veuf. Dans cette maison de Saint-Nicolas (en région liégeoise), ils pensaient découvrir de très grosses sommes, et ils voulaient également lui dérober sa carte de banque en lui extorquant son code secret. C’est une adolescente de 17 ans, celle qui avait proposé le coup et qui connaissait bien la victime, qui s’était fait ouvrir la porte. Les quatre autres, Luca Pianta, K.I. et deux ados de 14 et 15 ans, avaient suivi peu après. Il était prévu, ont tous exposé les auteurs, d’attacher le vieil homme, de le dépouiller puis de fuir. Mais K.I. était entré le premier et il avait directement frappé Jean Driesmans. Il reconnaissait au moins une quinzaine de coups, portés avec le poing, le pied et un tabouret. Pendant les scènes de violence, auxquelles il n’a pas participé, Luca Pianta fouillait la maison à la recherche de cash et d’objets de valeur.