15 octobre 1973

Le troisième concert belge des Stones a lieu cette fois à Anvers, au Palais des sports. Le 15 octobre, deux jours avant les deux fameux concerts à Forest National.

Daniel Gardin y est, cette fois : « 1973, c’est aussi la première fois que je les rencontre. Lors des répétitions en Hollande de la tournée. On s’est retrouvés là avec les copains avec lesquels je correspondais. On a pu entrer dans le studio de répétitions mais, à l’époque, ça n’avait rien d’extraordinaire. Les Stones étaient toujours contents de retrouver ceux qui les soutenaient. Ils étaient très sympas. Il suffisait d’être respectueux et de rester en retrait. J’ai fait plein de dates à ce moment-là et on les rejoignait backstage sans problème. »