24 et 25 juin 1995

1976-1995 : les infidélités des Stones à l’égard du public belge auront duré près de vingt ans ! Dix-neuf ans durant lesquels on les verra en France comme en Hollande, narguant nos frontières. Nous expliquons plus loin pourquoi une telle bouderie !

1995, c’est l’année où les Stones foulent donc pour la première fois la terre de Werchter. Ils ne la quitteront plus, y revenant en 1998, 2007 et 2014 dans le cadre du TW Classic ou non. Daniel Gardin n’en pense pas moins : « Pour moi, ce sont des concerts comme les autres, sinon qu’on est toujours contents de les revoir. Donc, j’y vais, mais j’aimerais tout de même qu’ils reviennent un jour à Bruxelles, capitale de la Belgique et de l’Europe . »