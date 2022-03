Eliott Crestan: «Avant Tokyo, j’étais un gros touriste!»

L’entraînement de ce mardi a été intensif à Louvain-la-Neuve mais Eliott Crestan est d’humeur badine. « Vivement que ça commence, même si ça ne sera pas simple… », dit-il en évoquant les Mondiaux en salle de Belgrade qui sont derrière la porte. « On passera directement des séries à une finale à six sur 800 m ; on va en dégager un fameux paquet ! »

Sur la liste des 27 engagés, il affiche le neuvième temps de l’année avec ses 1.46.11 réussis lors des championnats de Belgique, une amélioration de 29 centièmes de son précédent record national. Mais, comme il le répète, « sur 800 m, sauf à l’époque de David Rudisha, ce n’est pas toujours celui qui a le meilleur chrono de référence qui l’emporte. C’est une course où il y a souvent des opportunités à saisir. Aux JO, j’étais arrivé avec le 36e temps et j’ai fini 14e ; le sprint et l’endurance jouent un grand rôle, mais la tactique aussi. Le départ et le placement sont essentiels. »