La rencontre à Vilvorde en 2007

En 2007, les Stones sont attendus à Werchter le 5 juin pour le volet européen de leur tournée A Bigger Bang. Arrivés le 23 mai en Belgique, les Rolling Stones répètent dans le plus grand secret dans un hangar de Vilvorde, la Videohouse. Cela fait six mois qu’ils n’ont plus joué ensemble et les choses sérieuses recommencent à Werchter. Le problème, c’est qu’au 1er juin, 30.000 tickets seulement ont trouvé preneur, au lieu des 60.000 qu’autorise la plaine de Werchter. Ni Clouseau ni les Simple Minds ne sont là pour booster les ventes, mais bien le seul Van Morrison. Les Stones dans un champ à moitié vide ? Pas question ! Herman Schueremans, le promoteur du concert, ne peut s’en contenter. Il y va de sa réputation comme de son portefeuille. Il parvient dès lors à convaincre leur manager de forcer les Stones à recevoir à titre tout à fait exceptionnel quelques représentants de la presse belge. Afin de préserver la parité linguistique du pays, deux radios, deux télés et deux quotidiens sont sélectionnés.