La longue histoire belge des Stones

Les Rolling Stones ont donné à ce jour quatorze concerts en Belgique dont le dernier s’est tenu à Werchter le 28 juin 2014 dans le cadre du festival TW Classic et de leur tournée 14 On Fire.

Cette année, les Rolling Stones fêteront les soixante ans de leur formation née en 1962. Le groupe est alors composé de Brian Jones, Mick Jagger, Keith Richards, Ian Stewart au piano, Dick Taylor à la basse et Mick Avory à la batterie. Le 12 juillet 1962, il donne son premier concert au Marquee de Londres. Le bassiste Bill Wyman et le batteur Charlie Watts les rejoignent ensuite en décembre 1962 et janvier 1963.