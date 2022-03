TC Nivelles - Trois ans de prison et arrestation immédiate pour un faux chauffagiste

Usurpant le nom de sociétés ayant pignon sur rue, se servant de leurs documents commerciaux, l'homme se faisait passer pour un chauffagiste ou un plombier et encaissait des acomptes pour des travaux qu'il n'entamait jamais.

Plusieurs habitants de Braine-l'Alleud ont été victimes des agissements du prévenu, en 2019 et 2020, après avoir versé des acomptes allant d'un peu plus de 1.000 euros jusqu'à plus de 10.000 euros. En 2019, l'intéressé avait déjà été condamné à dix-huit mois d'emprisonnement pour des faits identiques. La substitut, à l'audience, avait qualifié les agissements du prévenu de "nuisance envers la profession et les consommateurs".