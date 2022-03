Invasion de l'Ukaine - Gazprom augmente ses exportations de gaz pour répondre à la demande

Les calculs de Bloomberg se basent sur des informations de Gazprom lui-même; qui dit avoir exporté quotidiennement lors des 15 premiers jours de mars quelque 500 millions de mètres cubes en moyenne à des pays hors ex-Union soviétique. C'est près de 19% en plus qu'en février et 15% de plus qu'en mars 2021.

Gazprom continue à livrer du gaz, en fonction de la demande de ses clients, a assuré mardi le groupe russe dans un communiqué. Gazprom dit aussi respecter pleinement ses obligations contractuelles.