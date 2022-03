Les entreprises de travail adapté engagent à Namur et ailleurs en Wallonie (2)

"Les ETA proposent leurs services dans de nombreux domaines", ont souligné l'Aviq et le Forem. "Pour les personnes en situation de handicap, le travail en ETA peut représenter une opportunité d'insertion sociale et d'épanouissement professionnel. Elles ont la possibilité de valoriser leurs compétences dans un environnement inclusif, avec un travail adapté."

A l'heure actuelle, quelque 10.000 personnes travaillent pour des ETA, dont 82% en situation de handicap, selon la Fédération wallonne regroupant ces entreprises. En tout, on dénombre une cinquantaine d'ETA en Wallonie. Celles-ci ont recruté environ 100 personnes en février via le Forem, tout comme en janvier. A ce jour, ce sont également quelque 100 offres d'emploi qui sont proposées en la matière sur le site du Forem.

L'Atelier, à Naninne, est l'une des neuf ETA actives en province de Namur. Fondée en 1963, cette société propose des services de sous-traitance dans quatre secteurs: le conditionnement alimentaire, le montage électromécanique, l'entretien des parcs et jardins, ainsi que le nettoyage des sols et des vitres.

En plein développement, cette ETA organise un jobday le 29 mars dans ses installations. Elle est à la recherche de 20 personnes pouvant remplir différentes fonctions en tant que brigadier, ouvrier ou chef d'équipe. En outre, les recrues pourront tester plusieurs métiers, de manière à ce que leur fonction soit la plus adaptée à leur profil, tout en assurant le développement de leurs compétences en aval.

Le Forem et l'Aviq seront également présents lors de ce jobday afin d'informer les candidats sur les conditions d'embauche et sur d'autres opportunités pour ceux qui ne seraient pas recrutés par L'Atelier.

"Certains collaborateurs des ETA ignoraient avoir le profil pour ce type de structures avant d'y être embauchés", ont souligné le Forem et l'Aviq. "Les profils sont très variés. Il peut s'agir de personnes ayant un handicap mental, physique ou sensoriel, une maladie ou de victimes d'un accident de travail. Les ETA leur offrent, dans la mesure du possible, un poste adapté sur base de leurs aptitudes et de leurs difficultés de santé."

"A ce jour, on estime que seulement 35% des personnes en situation de handicap ont un emploi", a ajouté Lara Kotlar, porte-parole de l'Aviq. "Il y a donc encore un fort potentiel de développement pour les ETA. Cela, sans oublier les autres profils admissibles."