Violences policières: quand la police se confronte à elle-même par le biais du théâtre

Pour de nombreux militants et associations, le 15 mars est considéré comme la journée internationale contre les violences policières. Hasard du calendrier, ce mardi se tenait également une représentation de la pièce Ma Andi Mangul, de et par Salim Haouach – mise en scène de Mohamed Allouchi –, devant un public d’adolescents à Molenbeek, et en présence d’un invité un peu à part. En effet, Luc Ysebaert, chef de corps de la zone Bruxelles-Ouest (qui englobe Molenbeek) et son équipe rapprochée étaient, sans uniformes, dans la salle pour assister à la performance. Et cela n’a rien d’anodin, la pièce traitant sans fard des rapports entre la police et la jeunesse, ainsi que des violences policières. Elle met à ce titre en scène la mort de celui qui en sera la « prochaine victime », un certain (et fictif) Mohamed Cherif au nom forcément arabophone, de même que le procès de la policière involontairement responsable de son décès, survenu au terme d’un contrôle zélé.