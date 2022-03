Arsène Wenger compare Kylian Mbappé… à Pelé: «Il est en train d’arriver à son niveau»

Joueur le plus en vue du PSG cette malgré la présence à ses côtés de Lionel Messi et Neymar, Kylian Mbappé semble avoir franchi un nouveau cap cette saison. Ses prestations de haut vol lui valent aujourd’hui d’être comparé la légende du football Pelé, considéré par beaucoup comme le plus grand joueur de l’histoire. « Quand je l’ai vu la première fois, j’ai dit à la télévision française : ’Il y a du Pelé en lui’ », a déclaré Arsène Wenger à nos confrères de BeIN Sport. « Tout le monde a pensé que j’étais un peu fou. Mais il est en train d’arriver à ce niveau. »

Pour l’ancien entraîneur d’Arsenal, le jeune international français est devenu un joueur extrêmement complet et « techniquement un peu devant » Erling Haaland, l’autre très grande promesse du football mondial. « Il a sa fantaisie, pas seulement sa vitesse. Il a de l’intelligence, une bonne qualité technique, un bon timing dans ses courses, une analyse rapide du jeu. C’est aussi un esprit libre, il est exceptionnel », a conclu le Français.