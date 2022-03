Formule 1: «Dépenser moins pour dépenser mieux»

Réduire les dépenses en Formule 1 ! Voilà bien un fameux de serpent de mer qui pointe le bout de son nez dans le paddock depuis des décennies, sans grand succès… « Le budget d’une écurie, il correspond à l’argent que celle-ci a amassé, et qu’elle se fait ensuite un devoir de dépenser jusqu’au dernier centime », nous avait un jour expliqué l’ingénieur belge Jacky Eeckelaert.

Une tendance qui, sans atteindre les sommets des années 80 et 90, a eu tendance à persister et surtout à creuser le fossé établi entre les grosses écuries – Mercedes-Ferrari-Red Bull – et le reste de la bande. « Jusqu’à l’année dernière, les gros teams dépensaient d’abord, et puis voyaient si ça avait été utile ou pas ! Leur démarche était par exemple de trouver 5 millions pour développer un nouvel aileron, quitte à en fabriquer plusieurs pour ne plus garder que le meilleur », embraye Fred Vasseur, le patron d’Alfa Romeo qui milite depuis des années pour un plafonnement des coûts.