Ligue des champions: Manchester United mené face à l’Atlético, l’Ajax reçoit Benfica (direct)

Le suspense reste entier avant les huitièmes de finale retour de Ligue des champions mardi à Old Trafford, où Manchester United et Cristiano Ronaldo reçoivent l’Atlético Madrid (1-1 à l’aller), et à Amsterdam, où l’Ajax de Sébastien Haller accueille Benfica (2-2 à l’aller).

Manchester United – Atlético Madrid

Dans son stade, Manchester United n’aura pour seul avantage au coup d’envoi que le soutien de ses supporters, eux qui n’ont plus goûté aux joies d’un 8e de finale à domicile depuis 2018-2019, un soir de défaite 2-0 contre le Paris SG.