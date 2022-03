Ligue des champions: l’Atlético tient sa revanche sur Cristiano Ronaldo

Diego Simeone a remporté son duel tactique avec Ralf Rangnick, ainsi que son affrontement historique avec Cristiano Ronaldo. Moins flamboyant mais plus cynique et organisé que Manchester United, l’Atlético Madrid disputera les quarts de finale.

Non, Diego « El Cholo » Simeone n’est pas encore mort. Non, sa méthode n’est pas encore dépassée, elle est toujours capable d’appuyer là où ça fait mal et de profiter d’errements adverses. Il y a deux ans, l’Atlético Madrid avait réussi l’exploit, à Anfield, de remonter et éliminer Liverpool en huitièmes. Cette fois, les Colchoneros se sont payé un autre « grand » d’Angleterre, Manchester United (0-1). Cerise sur le gâteau : ils ont enfin pris le pas sur Cristiano Ronaldo, leur éternel bourreau en Ligue des champions et en Liga. Un moment historique pour ce club qui a trop régulièrement subi les exploits ponctuels du Portugais.