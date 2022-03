Matches truqués: «Venanzi aurait dû se joindre à la plainte»

Avec Jelle Van Damme et Paul-José Mpoku, Roland Duchâtelet a déposé plainte à la mi-février contre Genk, Anderlecht, Anthony Vanden Borre, Pelé Mboyo et X, pour trucage de matches durant les Playoffs 1 en 2014. Le dossier avance. Un juge d’instruction bruxellois a été nommé lundi, en la personne de Michel Claise, déjà en charge du Footbelgate, réputé pour sa rigueur et ténacité.