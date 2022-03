Coronavirus: hausse des cas à l’échelle de la planète pour la première fois depuis janvier

Plus de 11 millions de nouveaux cas de coronavirus et 43.000 morts attribués au Covid-19 ou ayant aussi contracté le virus ont été comptabilisés la semaine de 7 au 13 mars.

L’augmentation du nombre de cas est particulièrement notable à l’ouest du Pacifique et dans les régions d’Afrique, avec une augmentation de 29% et 12% par rapport à la semaine passée. En Europe, l’augmentation était de 2%. Un recul est toutefois observé à l’est de la Méditerranée, dans l’Asie du Sud Est et en Amérique du Nord et du Sud.