Griezmann heureux de la qualification de l’Atlético en Ligue des champions: «On était chiant et pénible, on adore ça!»

L’Atlético de Madrid s’est qualifié pour les quarts de la Ligue des Champions à la faveur d’un succès 0-1 à Manchester United mardi soir. Comme souvent, les Colchoneros ont affiché abnégation collective, envie et réalisme pour venir à bout de leur adversaire. Antoine Griezmann a apprécié la prestation de son équipe.

« Il fallait faire un gros match défensivement, on savait qu’on allait avoir de l’espace offensivement. Défensivement, c’est costaud, c’est notre style de jeu, on est sur le bon chemin. On a retrouvé notre jeu, être +chiants+, pénibles, on adore ça ! », a lancé le Français à l’issue du match, lui qui estime être de retour après une blessure musculaire. « Je me sens bien, ça y est, je suis en pleine forme. Contre le Bétis, j’ai très bien joué, ce soir j’ai presque fini le match, j’ai les jambes. C’était difficile pour moi, c’est la première fois que j’étais écarté des terrains », a expliqué celui qui a été sur la touche entre mi-décembre et mi-février.