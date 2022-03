Incendie à l’hôtel Sheraton: un pompier décédé, la station de métro Rogier évacuée

L’incendie s’est déclaré vers 3h30 dans un local technique et a provoqué de nombreuses déviations de la circulation tant automobile que des transports en commun. Près de 300 clients de l’hôtel Thon proche ont été évacués et amenés dans un autre établissement.

Les métros, trams et bus ne desservent temporairement plus la station. Les lignes de bus 46, 58, 61 et 88 ont été déviées. Seule la ligne 88 perd cependant un arrêt, celui de Rogier. La circulation automobile a également été déviée.

Les lignes de métro 2 et 6, ainsi que les trams 3, 4, 25 et 55 ne s’arrêtent plus non plus à Rogier.